سكرتير مساعد البحيرة يبحث مشكلات المواطنين بأبو المطامير

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بحضور اللواء عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، بعقد لقاءات مع عدد المواطنيين وممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة أبو المطامير .



وعرض المواطنين مشكلاتهم وإحتياجاته، ووجه السكرتير العام المساعد، بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأكد أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية. وأشار غطاس ان ذلك يأتى في اطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب و إحتياجات المواطنين و الاستماع لشكواهم والعمل على حلها، واستمرارا لعقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية بهدف التيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.