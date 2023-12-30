توقعات حياة الروح لبرج العذراء 2024| سنة الطموحات والمفاوضات

برج العذراء في المرتبة السادسة ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 21 أغسطس إلى 21 سبتمبر، وهو من الأبراج الترابية مثل: الثور والجدي، يتسم أصحابه بالإخلاص وحبهم للهدوء والترتيب فهم يكرهون الفوضى، ويعرفون بعملهم الجاد والتأنى في اتخاذ القرارات، ولا يحبون العلاقات الاجتماعية الكثيرة لأنها تشعرهم بعدم الارتياح، كما أنهم يجيدون الحكم على الأمور، ولا يحب الشكوى ويخفي مشاعره دائمًا.

برج العذراء

وكشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج العذراء على الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لبرج العذراء على الصعيد المهني والشخصي

قالت حياة الروح، إن مواليد برج العذراء قد شهودا العديد من الضعوطات والتعب وكانوا يسيرون عكس اتجاههم في عام 2023، ولكن 2024 سنة الطموحات والحصاد ومواجهات خاصة في النصف الثاني من العام، فهناك أوضاع جديدة سيتقبلها سواء في العمل أو الأولويات أو الأفكار ستغير حياته.

برج العذراء

سيكون هناك تسديد ديون كبيرة، كما أن جوبيتور وأورانوس سيدعموك حتي نصف العام الأول وبالتالي ستصل إلى هدفك بعد غياب، وحركة الأفلاك تشير إلى أن هناك العديد من الفرص المهنية في الطريق إليك، كما أن هناك ترقيات ومكاسب مالية ولقاءات مثمرة ستعود عليك بالنفع.

وستجد حلول في النصف الثاني من العام لبعض المشاكل، ومفاوضات على بعض الأشياء التي كنت ترغم في شرائها ولكن عليك التحلى ببعض الصبر لتصل إلى هدفك.

توقعات حياة الروح لبرج العذراء على الصعيد العاطفي والصحي

بالنسبة لمواليد برج العذراء المتزوجين أو في علاقة حب أحذر من قرار الانفصال ولا تتسرع في أخذه، كما أن شهر مايو ويوليو وسبتمبرسيكون فيها استقرار عاطفي وعلاقات ستذهب إلى الترسيم، وبداية من شهر أكتوبر سيكون هناك مصالحات.

برج العذراء

وهذا العام لعزاب برج العذراء فسيكون هناك علاقة فريدة من نوعها ستدخلك في مغامرة عاطفية قوية وستصل إلى الزواج، أما عن الوضع الصحي خاصة في شهرى نوفمبر وديسمبر يجب عليك الاهتمام بصحتك جيدًا.