محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارته للعريش

أستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال زيارته إلي مدينة العريش، وذلك في حضور المستشار صبري الشوادفي ،المستشار القانوني للمحافظة ،أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء عدد من المنشآت التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها، بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

ومن المنتظر أن يقوم المحافظ يرافقه رئيس هيئة قضايا الدولة بافتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش .