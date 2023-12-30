الحكومة: 7 سلع رئيسية استراتيجية تستوجب العقاب حال إخفائها (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن اليوم تم توقيع عددًا من القرارات المهمة اليوم، بخصوص أسعار السلع الأساسية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات بخصوص هذا الشأن وعلى توصل مستمر مع كل أطراف القضية.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات.

وأشار إلى أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".