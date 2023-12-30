السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة: 7 سلع رئيسية استراتيجية تستوجب العقاب حال إخفائها (شاهد)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن اليوم تم توقيع عددًا من القرارات المهمة اليوم، بخصوص أسعار السلع الأساسية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات بخصوص هذا الشأن وعلى توصل مستمر مع كل أطراف القضية.

 

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها سيكون له عقوبات. 

 

وأشار إلى أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

 

 

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