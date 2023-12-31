رفع كفاءة مدخل شربين الغربي وإزالة الأتربة المتراكمة

قامت رئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية برفع كفاءة الطريق السريع ومدخل مدينة شربين الغربي ومداخل القرى ومسح للأتربة المتراكمة من جانبي الأرصفة ورفع المخلفات والكتل الخرسانية التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين وإعادة تسوية "البلدورات" ؛ ورفع تجمعات القمامة والمخلفات بمحيط عزبه المأمور والجزار وأرض غيث وسور المقابر وشارعي السلك والمركز لتحسين مستوى الصورة البصرية وظهور الطرق بمظهر حضاري لائق .

إزالة فورية

من جهة أخرى نفذت رئاسة مركز ومدينة شربين حملة أخرى للتصدي لبناء مخالف على الأرض الزراعية وإزالة فورية لحوائط بناء بقريه بنيامين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ٠

منع التعديات

وجاء هذه الحملة وفق توجيهات اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين بمنع التعديات البنائية ورصد الحالات المخالفة على الأراضي الزراعية بدائرة المركز وبإشراف من جيهان مجاهد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو جلال .

رفع المخلفات