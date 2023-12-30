استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء نحو 30.85 جنيه، وللبيع نحو 30.95 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـ ATM، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم السبت

ورقة نقدية فئة 100 دولار أمريكي

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.