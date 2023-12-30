الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2413 مريض بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2413 مواطن من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تحت شعار "من أول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين بالمركز الطبي بالحي الـ 14 لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب والأوعية الدموية - العظام - الأطفال- النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم الأسرة- الأنف والأذن والحنجرة - المسالك البولية – الرمد - الروماتيزم والتأهيل - الأسنان) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2413 مريض من أهالي المدينة وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بتهنئة الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الميلادي الجديد 2024 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً ملموساً سيحقق نقلة نوعية وحضارية لقاطنيها.

طالب محافظ الشرقية، جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن داعياً المولي عز وجل أن يديم على مواطني الشرقية دوام التوفيق والتقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعث ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء نصها:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية".

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.