محافظ الشرقية يُشيد بدور مديرية الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أوضح محافظ الشرقية استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه استعرض الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023 وتمت الإشارة الي الآتي:

- افتتاح (68) مسجداً منهم ( 57 ) مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و ( 11 ) مسجداً صيانة وتطويراً.

- حصول 28 مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

- عقد ( 14925 ) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات.

- عقد ( 7308 ) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- عقد ( 624 ) حلقة في التحفيظ عن بُعد.

- عقد ( 260 ) مجلساً لقراءة القرآن الكريم.

- تنفيذ ( 24 ) قافلة دعوية و ( 27 ) أسبوعاً ثقافيّاً و( 672 ) مجلس إقراء وندوة علمية.

- تنفيذ ( 2556 ) درساً ضمن برنامج المنبر الثابت.

- مشاركة ( 2162 ) مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل.

- تنفيذ ( 100 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ).

- تنفيذ ( 26 ) دورة لأكثر من ( 5014 ) إماماً وواعظة.

- توزيع ( 26 ) طنّاً من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و ( 90000 ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعِمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المُجتمع تم تنفيذ الأتي

- تسيير عدد ( 24 ) قافلة دعوية بجميع الإدارات الفرعية .

- تسيير عدد ( 2 ) قافلة للمدن الجديدة ( العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة ).

- تنفيذ عدد ( 27 ) أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد ( 1326 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد ( 78 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد ( 2028 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد ( 60 ) مساجد على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد ( 2112 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد ( 51 ) مسجد على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد ( 336 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد ( 7 ) مسجدًا على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (2162) برنامج على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ عدد (360) ندوة بالتنسيق مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بالمدارس والوحدات المحلية ودور الأيتام ومؤسسة تربية البنين والبنات.

- تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر 2023 يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (100) ندوة بعدد ( 25 ) مسجدًا على مستوى مديرية أوقاف الشرقية .

- مقارئ الأئمة وعددها ( 62 ) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر حيث تم عقد عدد ( 3224 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ الأعضاء وعددها ( 96 ) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 4992 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ الجمهور: وعددها ( 127 ) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد ( 6604 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ السيدات : وعددها ( 1 ) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 52 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها ( 5 ) مجالس ، وتعقد أيام الأحد والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد ( 260 ) مجلساً على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- عقد عدد (6000 ) حلقة تحفيظ على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 16 ) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8 ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت بواقع ( 4959 ) حلقة تحفيظ .

- مكاتب التحفيظ على درجة وعددها ( 9 ) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع ( 2349 ) حلقة تحفيظ .

- التحفيظ عن بعد وعدد حلقاتها ( 3 ) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد ( 624 ) حلقة .

- عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة بتاريخ 17 /6 / 2023 م.

- عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بتاريخ 29 /5 / 2023م.

- عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية بتاريخ 29/4/2023م - وتاريخ 19/ 11/ 2023م.

- عقد اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية 17 / 6/ 2023م

- عقد اختبارات مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية 29 / 10 / 2023م.

- عقد الاختبارات الأولية لخطباء المكافأة والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني.

- حصول ( 28 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

- فرش ( 162 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 53995 ) مترًا من السجاد تحت إشراف مديرية أوقاف الشرقية.

- صرف ( 757800 ) جنيهاً من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية ، للعاملين بمديرية أوقاف الشرقية.

- توزيع ( 26 ) طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام.

- توزيع ( 90000 ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

- عقد تدريب عدد ( 1380 ) إماماً بالدورة التخصصية والتأهيلية وتنظيم الاسرة وفقه الصيام وأحكام الحج.

- عقد دورة في الإرشاد الديني وعلم الاجتماع بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق لعدد ( 50 ) إماماً وخطيباً.

- عقد دورات في مواقع التواصل الاجتماعي وترشيد التعامل مع الفضاء الالكتروني لعدد ( 4000 ) إماماً وخطيباً بالمديرية

- عقد دورتين في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بالزقازيق لعدد ( 100 ) إمام وخطيب ومدرس.