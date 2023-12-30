محافظ الشرقية يُهنئ المواطنين والجهاز التنفيذي والنواب بالعام الجديد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الميلادي الجديد 2024 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً ملموساً سيحقق نقلة نوعية وحضارية لقاطنيها.

طالب محافظ الشرقية، جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن داعياً المولي عز وجل أن يديم على مواطني الشرقية دوام التوفيق والتقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعث ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء نصها:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024.

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الغالية".

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الاداري، والسادة الوزراء، والمحافظين، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.