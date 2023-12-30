السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أمطار غزيرة وتكاثر السحب المنخفضة في كفر الدوار

أمطار غزيرة في كفر
أمطار غزيرة في كفر الدوار

تشهد مدن وقري كفر الدوار ، الأن موجة من الأمطار الغزيرة ،التي أغرقت الشوارع والميادين ، وحولتها إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار ،مع طقس بارد ، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وغياب سطوع الشمس .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بالدفع بسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في الميادين والشوارع ، لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محفظ البحيرة ، علي مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، و تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

الجريدة الورقية