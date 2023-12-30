أمطار غزيرة وتكاثر السحب المنخفضة في كفر الدوار

تشهد مدن وقري كفر الدوار ، الأن موجة من الأمطار الغزيرة ،التي أغرقت الشوارع والميادين ، وحولتها إلي برك من المياة الناجمة عن سقوط الأمطار ،مع طقس بارد ، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وغياب سطوع الشمس .

وسارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بالدفع بسيارات الكسح لسحب المياة المتراكمة في الميادين والشوارع ، لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محفظ البحيرة ، علي مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، و تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.