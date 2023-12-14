شرب الشاي يساعد على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأثبت العلماء أن المشروب الشعبي يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث نتيجة حب الشخص للحلويات.

ويمكن أن يوفر الشاي الوقاية من مرض السكري، لأنه يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، وهذه هي نتائج تجربة شملت متطوعين تم إعطاؤهم في البداية مشروبًا يحتوي على السكروز، ثم الشاي ووفقاً لمؤلفي الدراسة، فإن مكونات الشاي القوية غنية بالبوليفينول، وهي ببساطة تمنع امتصاص السكر.

ويعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للوقاية من مرض السكري، ولكن أيضًا لعلاج هذا المرض، والذي قد يكون مميتًا للمرضى بالإضافة إلى ذلك، فإن التحكم الدقيق في مستويات السكر في الدم يقلل أيضًا من مضاعفات مرض السكري التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الإعاقة.

ومن الممتع أكثر أن نعرف أن الشاي يتمتع بهذه القدرات الطبية المذهلة، وبعد كل شيء، بعد الماء، فهو المشروب الثاني الأكثر شعبية في العالم.

توفر نتائج دراسة جديدة مزيدا من التأكيد على الفرضية القائلة بأن الشاي مفيد للصحة في العديد من الجوانب، بغض النظر عن عمر الشخص تعمل مادة البوليفينول الموجودة في هذا المشروب على تقليل مؤشر نسبة السكر في الدم في الأطعمة الحلوة.

وهذا هو السبب في أن الشاي مفيد للشرب مع الأطعمة الحلوة والشيء الأكثر قيمة هو أن تأثير الشاي مستقل تماما عن الأنسولين، لكن العلماء يعتقدون منذ فترة طويلة أن هذا الهرمون فقط هو العامل الرئيسي في مستويات السكر في الدم.