استقرار أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم السبت

تجولت (بوابة الوفد) في بعض أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة ،بقري ومدن محافظة البحيرة ، ، صباح اليوم السبت الموافق 30من شهر ديسمبر 2023 ، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 75إلي 80 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 50إلي 55جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري

ما بين 95إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 280جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200إلي 240جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 195إلي 220جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 170إلي 190جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .