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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ العلوم السياسية: مصر تنتهج دبلوماسية القمة لحل المشكلات في السودان

السودان
السودان

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنّ مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا نتيجة للروابط الأخوية والتاريخية والحضارية التي تجمع البلدين منذ عهد المصريين القدماء. 

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مازالت الروابط الأخوية المصرية السودانية حاضرة

وأضاف في حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “مازالت الروابط الأخوية المصرية السودانية حاضرة، وكلما شعر السودانيين بالمشكلات والأزمات التي تنتاب بلادهم قد تطول فإنهم لا يجدون إلا مصر ملجأ لهم”. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس: “مازالت مصر تبذل الجهود الكثيرة من أجل إيجاد حل، وآخر هذه الحلول مؤتمر دول جوار السودان الذي تحدث عن ضرورة وحدة السودان والحفاظ على الدولة السودانية”. 

 مصر تنتهج سياسة "دبلوماسية القمة والمؤتمرات

وأوضح أن مصر تنتهج سياسة "دبلوماسية القمة والمؤتمرات"، حيث إن كثيرا من المؤتمرات عقدتها مصر أو حضرت فيها بقوة، ومصر ما تزال رقما صعبا سواء كانت في المعادلة السياسية والاقتصادية بما تحتويه من فرص واعدة للاستثمار والقدرات وناتج محلي وأسواق واسعة جدا رغم بعض الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها والعالم، مشددًا على أن دبلوماسية القمة هي أفضل وسيلة لاقتحام المشكلات والتعامل مع العالم.
 

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