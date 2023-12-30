سريعة وخفيفة.. طريقة تحضير وافل بدقيق اللوز للكيتو

وافل من المعجنات الغربية الشهيرة والتي احتلت مطاعم الحلويات في مصر، فحظت علي إعجاب الكثير خاصًة الشباب، فتتميز بمذاقها الخفيف ولا تستغرق وقتًا طويلًا لإعدادها، إلا أننا نقدم لك طريقة جديدة "صحية" للحصول علي فائدة أكبر، دون الزيادة في الوزن.





وافل

طريقة عمل طريقة عمل وافل بدقيق اللوز

المقادير

- دقيق اللوز : 2 كوب

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم ومفصول البياض عن الصفار)

- سكر : ربع كوب (بديل سكر حُبيبي)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (زبدة اللوز)

- خلاصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة

- شراب القيقب : حسب الرغبة (خالي من السكر / للتقديم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (للتقديم)

طريقة التحضير

سخني ماكينة الوافل إلى درجة حرارة عالية.

اخلطي دقيق اللوز، وبديل السكر، والبيكنج باودر، والملح في وعاء حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ضعي الزبدة وزبدة اللوز في وعاء صغير حراري، ثم أدخليه إلى المايكرويف مع التحريك كل 15 ثانية حتى تذوب الزبدة تماماً.

أضيفي مزيج الزبدة المذابة إلى خليط دقيق اللوز، وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي صفار البيض والفانيليا، واخفقي المزيج جيداً.

اخفقي بياض البيض بواسطة المضرب اليدوي في وعاء آخر.

أضيفي مزيج بياض البيض فوق خليط الزبدة ودقيق اللوز، واخفقي جيداً حتى تحصلي على عجينة وافل ناعمة.

ادهني ماكينة الوافل برذاذ الطهي، ثم صبي كمية من العجينة في الماكينة.

اطهي الوافل حتى يصبح لونه ذهبياً فاتحاً لحوالي 5 دقائق، ثم ضعيه في طبق التقديم.

كرري العملية حتى انتهاء كمية العجينة.

زيني الوجه بالزبدة وشراب القيقب بحسب الرغبة، ثم قدميه.