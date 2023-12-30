اليوم انطلاق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بالبحر الأحمر

تنطلق اليوم السبت أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من السبت 30 ديسمبر 2023م إلى الثلاثاء 9 يناير 2024م.‏

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي اليوم الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

وأكد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه ، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

وأضاف فضيلته أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

كما تابع فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، والدكتور فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية،و محمود العقيلي، مدير التعليم الابتدائي، سير لجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمعاهد إدارة سفاجا، للاطمئنان على انتظام اللجان وعدم وجود أى شكوى والالتزام بكافة التعليمات المنظمة للامتحانات.