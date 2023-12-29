"لا للتعصب نعم للحوار" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك أعدت مكتبة قلمشاة الفرعية لقاء بعنوان "لا للتعصب.. نعم للحوار"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلاله الشيخ هاني فرج، عن مفهوم الوسطية في الإسلام، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يدعو إلى البعد عن التشدد في المعاملات مع الآخرين، والاعتدال سواء في القول أو الفعل، واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة تقبل الرأي الاخر والأخذ بمبدأ الشوري من خلال تعزيز لغة الحوار بين أفراد الأسرة أولا.

من جانب آخر، نفذ بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه، بالقلم الرصاص والألوان الخشب، تدريب أحمد السيد فهمى مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، بالإضافة إلي ورشة أخري لإعادة تدوير مخلفات البيئة، بمكتبة الطفل والشباب بطامية، تم خلالها عمل شكل ديكوري بمناسبة العام الميلادي الجديد، نفذتها نجلاء عبد الرحمن مشرفة نادي الطفل، وأخري بمكتبة حي جنوب، نفذتها إسراء عبد العليم مسئول الفنون التشكيلية، لعمل زينة رأس السنة من السلك القطيفة.

ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال بيوم ذوي الإعاقة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نظم قسم التمكين الثقافي ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة التربية الفكرية، تدريب الفنان أحمد مهنا، كما اختتمت فعاليات ورشة الأشغال اليدوية بمدرسة الأمل للصم والبكم، والتي قامت خلالها المدربة ندا أحمد بتدريب الطالبات على كيفية تنفيذ حقائب بالخيوط الملونة.

أقامت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان "التسامح لغة الشعوب" بمدرسة الساحة الإعدادية للبنات، تحدث خلالها محمد محمود - محاضر تنمية بشرية، عن مفهوم التسامح، موضحا أنه يعني العفو عند المقدرة.

وأضاف أن التسامح سلوك اجتماعي وإنساني، وله أثر بالغ فى حياة الفرد والمجتمعات، فهو يساعد الفرد على التخلص من المشاعر السلبية تجاه الآخرين، الأمر الذي يدعم فكرة التعايش السلمي، ويعمل على تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.