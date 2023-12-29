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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر بعد سقوط آرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، لعد سقوط آرسنال أمام وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

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كلوب: عودة جوتا مهمة لليفربول


جاء هدفي وست هام عن طريق توماش سوتشيك في الدقيقة 13من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب كونستانتينوس مافروبانوس في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني من اللقاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز


يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42، بينما يحل آرسنال في الوصافة برصيد 40 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث ب 39 نقطة.
فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب ب 36 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس ب 33 نقطة.

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