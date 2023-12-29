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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب: عودة جوتا مهمة لليفربول

جوتا
جوتا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن أهمية عودة لاعب الفريق دييجو جوتا  من أجل المشاركة مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

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وأكد كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة على أن عودة جوتا لليفربول مهمة للغاية، مُشيرًا إلى عودة أي لاعب مهمة لكن استعادة دييجو تعد الاهم.
وتابع: "بكل تأكيد مع المباريات الكثيرة التي نلعبها من المهم أن نتمكن من عملية المداورة مع هؤلاء الشبان، لكن مع رحيل مو وإندو، نحتاج إلى عودة الجميع".
وأضاف: "إذا عاد أليكسيس ماك أليستر أمام نيوكاسل فسيكون ذلك رائعًا، يجب علينا فقط التأكد من أننا نجد دائمًا طريقة لتشكيل الفريق وكيف نريد اللعب".
وأوضح: "دييجو يعد لاعبًا ذكيًا للغاية، ويفهم اللعبة جيدًا حقًا، وأظن حقًا أن البرتغال تنعم ببعض هؤلاء اللاعبين الذين يفهمون اللعبة على مستوى مختلف وهو واحد منهم بالتأكيد".
وتابع: :جوتا يمنح الفرصة لفهم ورؤية المواقف في وقت أبكر قليلاً، علاوة على ذلك، فهو يلعب بقدميه ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع".

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