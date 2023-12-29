خلافات مع السلطات السعودية.. تأجيل نهائي السوبر التركي لهذه الأسباب

السوبر التركي تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان ناديا غلطة سراي وفناربخشه التركيان، تأجيل نهائي كأس السوبر التركي.

وفي التفاصيل، أعلن ناديا غلطة سراي وفناربخشه التركيان، تأجيل نهائي كأس السوبر التركي، الذي كان من المقرر إقامته في الرياض اليوم الجمعة بسبب بعض المشكلات في تنظيم المباراة، بعد تقارير تحدثت عن إلغائه.

وكانت محطة (إن.تي.في) التركية قالت إن نهائي كأس السوبر المحلية الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين غلطة سراي وفناربخشه، ألغي بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وقالت العربية، إنه تم إلغاء المباراة بسبب اختلافات في العروض المصاحبة للمواجهة، والتي لم تكن موجودة في العقد الموقع بين المضيف السعودي والجانب التركي.

السلطات لم تسمح برتداء قمصان تحمل مؤسس تركيا الحديثة

وحسب رويترز، قال الناديان إنهما لن يخوضا النهائي في الرياض إذا لم يُسمح للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة خلال الإحماء قبل المباراة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب، دون أن تتضح الأسباب حيث تتزامن المباراة مع المئوية الأولى لتأسيس تركيا العلمانية.

وقالت تقارير إخبارية، إن المنظمين لن يسمحوا بعزف النشيد الوطني ورفع العلم التركي في النهائي، لكن اتحاد الكرة في تركيا أوضح في وقت سابق أنهما سيكونان موجودين.

وكان غلطة سراي توج بالدوري التركي للمرة الـ 23 في مسيرته الموسم الماضي، بينما توج فناربخشة بالكأس للمرة السابعة بعد فوزه على إسطنبول باشكشهير في نهائي المسابقة الموسم الماضي.