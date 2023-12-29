كلوب يعلق على رحيل محمد صلاح لأمم إفريقيا

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على مغادرة الدولي المصري محمد صلاح للانضمام للفراعنة خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.



وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مساء اليوم الجمعة، حيث قال: "بالتأكيد كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على اللاعبين المتاحين لدي".

وتابع: "لماذا أفكر في أكتوبر بمن يجب أن أستخدمه في يناير، عندما يكون صلاح بعيدًا، ولا أعرف من هو المتاح؟".

وأكمل: "نمتلك حلولًا اليوم وأرغب في أن يكون لدينا ذلك بعد نيوكاسل أيضًا".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عند مغادرة ساديو ماني مع مو".

وأردف: "نجحنا دائمًا في تجاوز ذلك، ونعلم أن كأس الأمم الأفريقية ستقام وأن (مو) يجب أن يرحل، لذا يجب أن نتعامل مع هذا الأمر الواضح دائمًا".

وأضاف: "حاليًا لدينا واتارا إندو، الذي سيشارك في كأس آسيا أيضًا. كنا نعرف ذلك والآن علينا التعامل مع الأمر وسنفعل ذلك".