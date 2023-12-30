21 وظيفة طبيب خالية بالمعهد القومي للأورام.. تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر 21 وظيفة طبيب خالية مقيم بالإعارة "تخصصات مختلفة".

الشروط

1- أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة.

2- أن يكون التقدير جيد جدا في مادة التخصص ويكون قد أمضى الامتياز والا يكون قد مضي على الامتياز أكثر من عامين.

المستندات المطلوبة للتقديم

- تقديم أصل شهادة التخرج.

- تقديم أصل شهادة الامتياز.

- تقديم الموقف من التجنيد للذكور.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

- تقديم صورة الرقم القومي.

- تقديم الأصل من تصريح مزاولة المهنة.

- تقديم موافقة جهة العمل.

ـ تقديم استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات بالقصر العيني.

بيانات الاتصال للتقديم في الوظائف الخالية:

أوضحت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام، أنه على الراغبين في شغل الـ 21 وظيفة طبيب خالية وتنطبق عليهم الشروط السابقة، تقديم الأوراق والمستندات السابقة باسم عميد المعهد القومي للأورام وأن تقدم لشئون الأطباء.