21 وظيفة طبيب خالية بالمعهد القومي للأورام.. تفاصيل
أعلنت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر 21 وظيفة طبيب خالية مقيم بالإعارة "تخصصات مختلفة".
الشروط
1- أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة.
2- أن يكون التقدير جيد جدا في مادة التخصص ويكون قد أمضى الامتياز والا يكون قد مضي على الامتياز أكثر من عامين.
المستندات المطلوبة للتقديم
- تقديم أصل شهادة التخرج.
- تقديم أصل شهادة الامتياز.
- تقديم الموقف من التجنيد للذكور.
- تقديم أصل شهادة الميلاد.
- تقديم صورة الرقم القومي.
- تقديم الأصل من تصريح مزاولة المهنة.
- تقديم موافقة جهة العمل.
ـ تقديم استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات بالقصر العيني.
بيانات الاتصال للتقديم في الوظائف الخالية:
أوضحت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام، أنه على الراغبين في شغل الـ 21 وظيفة طبيب خالية وتنطبق عليهم الشروط السابقة، تقديم الأوراق والمستندات السابقة باسم عميد المعهد القومي للأورام وأن تقدم لشئون الأطباء.