السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

21 وظيفة طبيب خالية بالمعهد القومي للأورام.. تفاصيل

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام

أعلنت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر 21 وظيفة طبيب خالية مقيم بالإعارة "تخصصات مختلفة". 

الشروط 

1- أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة.

2- أن يكون التقدير جيد جدا في مادة التخصص ويكون قد أمضى الامتياز والا يكون قد مضي على الامتياز أكثر من عامين.

المستندات المطلوبة للتقديم 

- تقديم أصل شهادة التخرج.

- تقديم أصل شهادة الامتياز.

- تقديم الموقف من التجنيد للذكور.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

- تقديم صورة الرقم القومي.

- تقديم الأصل من تصريح مزاولة المهنة.

- تقديم موافقة جهة العمل.

ـ تقديم استمارة الرغبات المقدمة بجلسة المستشفيات بالقصر العيني.

بيانات الاتصال للتقديم في الوظائف الخالية:

أوضحت جامعة القاهرة- المعهد القومي للأورام، أنه على الراغبين في شغل الـ 21 وظيفة طبيب خالية وتنطبق عليهم الشروط السابقة، تقديم الأوراق والمستندات السابقة باسم عميد المعهد القومي للأورام وأن تقدم لشئون الأطباء.

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