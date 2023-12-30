فرص عمل خالية بجامعة الإسكندرية.. اعرف الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة

كشفت جامعة الإسكندرية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، أن هناك فرص عمل شاغرة ضمن وظائف الكوادر الخاصة: (معاوني أعضاء هيئة التدريس)، حيث تضمن فرص العمل الشاغرة (مدرس مساعد بكلية طب الأسنان- مدرس كلية الصيدلة).

الشروط وطريقة التقديم

1- توافر بعض الشروط في المؤهل الدراسي، كما يلي:

- وظيفة مدرس مساعد بكلية طب أسنان (يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية بالمستشفيات الجامعية- يكون حاصل على درجة الماجستير لي الجراحة العامة- يكون مقيد أو للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عند التعيين)، وفقا لنص المادة 139 بند 3 من قانون تنظيم الجامعات.

- وظيفة مدرس كلية الصيدلة (يكون المتقدمين خريجو كلية الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية- يكون حاصل على درجة الدكتوراه للصيدلة الإكلينيكية- ممارسة الحكومية ) الدرجة الجامعية الأولى- بكالوريوس الأعلى للجامعات.

2- لا يتجاوز عمر المتقدم في فرص العمل الشاغرة، 33 عاما وذلك بوظيفة مساعد بكلية طب الأسنان، أما وظيفة مدرس بكلية الطب فلا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

الأوراق والمستندات المطلوبة

1- تقديم طلب شغل فرص العمل الشاغرة باسم عميد الكلية.

2- تقديم (1) صورة من شهادة الميلاد وتكون مميكنة.

3- تقديم (1) صورة شخصية مقاس 4*6 وتكون حديثة.

4- تقديم صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير.

5- تقديم صورة من بيان الدرجات ما يفيد تزكية المشرف على الرسالة.

6- تقديم ما يفيد أنه تم اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

7- تقديم موقف الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

بيانات الاتصال للتقديم في فرص العمل الشاغرة

أعلن الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عن طريقة التقديم في فرص العمل الشاغرة بجامعة الإسكندرية، وذلك من خلال تقديم طلبات شغل فرص العمل الشاغرة بجامعة الإسكندرية في الكلية وباسم عميد الكلية.