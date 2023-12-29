بدءًا من الغد.. لقاءات فنية وثقافية بمحافظة الفيوم

احتفالات بالعام الجديد..

ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك تشهد مكتبة الفيوم العامة غدا السبت الموافق 30 ديسمبر لقاء لمناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة الدكتورة ماريان سليمان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

الجدير بالذكر أن الكتاب صادر هذا العام عن دار العليا للنشر، ويتضمن مجموعة من القصص الواقعية لرواد الأعمال، من خلال إلقاء الضوء على نجاحات عدد من رائدات الأعمال، وبعض المشكلات التي تواجههن في الوطن العربي وخاصة في مصر، مع طرح حلول لتلك المشكلات.

يقام اللقاء ضمن فعاليات قسم الثقافة العامة، ويشارك فيه كل من الدكتور كمال غلاب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، والأديب منتصر ثابت، والشاعر محمد شاكر، ويديره الشاعر محمد القاياتي. ويشهد يوم الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "حماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية بسنورس، تقديم الأديب الدكتور عمر صوفي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

فعاليات ثقافية فنية احتفالا بالعام الجديد بفرع ثقافة الفيوم..

واحتفالا بالعام الجديد، تنظم مكتبة جرفس احتفالية ثقافية فنية، يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني من شهر يناير، بجمعية تنمية المجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحا، تتضمن الفعاليات ورشة حكي تقدمها أسماء أحمد مدير المكتبة، فقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية، وذلك تحت إشراف رضا عبد الحليم أخصائي المكتبة، بينما ينظم قسم التمكين الثقافي صباح الأربعاء المقبل لقاء بعنوان "نظافة الأسنان للوقاية من التسوس" بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمه أمل عاشور منصور مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة.

تقام الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

وكان بيت ثقافة طامية قد عقد محاضرة بعنوان "لغتنا الجميلة"، تحدث فيها حمدي الأمين مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة قائلا أن اللغة العربية تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي والحضاري والفلسفي والتواصل مع مختلف الشعوب، وهي من أكثر اللغات إنتشارا حول العالم؛ إذ يتحدث بها ما يقارب من ٤٠٠ مليون نسمة من سكان العالم، وأضاف أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، كما ساهمت في نقل المعارف والخبرات إلي مختلف دول العالم.