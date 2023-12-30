توقعات حياة الروح لبرج الثور 2024| أكثر الأبراج حظًا وعام خارق للطبيعية

تأتي برج الثور في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الأبراج الأثني عشر والذي يبدأ من 20 أبريل إلى 21 مايو، وهو من الأبراج الترابية مثل الثور والجدي، يتميز مواليده بقدرتهم العالية على التحمل سواء صعوبات أو ضغوطات ويبحثون دائمًا عن حلول للمشاكل، ومن المعروف عن الثور حبه الشديد للاستقرار ولا يحبون التقلبات المفاجئة، ويعشقون الجمال والفنون والموسيقي والأعمال الفنية بمختلف أنواعها.

برج الثور

وفي هذا الصدد كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز توقعات برج الثور على الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قالت حياة الروح إن برج الثور في عام 2024 سيكون خارق للطبيعية، فهي سنة الثورة والتغير أكون أمو لا أكون، على الرغم من العصبية والاندفاع وبطء حركة الكواكب، إلا أنها ستجعله يختار بشكل صحيح ويدقق في معظم كلامه قبل النطق به، ووجود بلوتو في بيت الدلو سيوفر لك منصب جيد في العمل كما ستنجح في المجال الاقتصادي والدوبلوماسي ومجال البنوك، أما عن مناصب المحاماة والقضاء فسيكون هناك ترقيات قوية خلال هذا العام.

برج الثور

سيكون هناك نجاحات كبيرة بسبب الكاريزما والجاذبية التي تتمتع بها، وستحصل على دعم المقربين منكم ولكن أحذر هذا العام من العناد في بعض الأمور، وشهر يناير بيوجود كوكبك الحاكم بالقوس والجدي مع وجود الشمس بالجدي داعم لك بشكل كبير فهناك حركة قوية وسفر وتحقيق أهداف وأمنيات ومكاسب مالية جيدة، شهر أغسطس، هو شهر تحدي لمواليد برج الثور من الناحية العملية.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي والصحي

كشفت سفيرة القلوب حياة الروح، أن مولود برج الثور على موعد مع علاقات جديدة ستدخل حياته، وللمتباعدين والمنفصلين هناك تصالح ومعاتبة ولكن مليئة بالمشاعر والود بدون مشاحنات.

برج الثور

بداية من شهر مارس سيأخذ مواليد برج الثور قرارات مهمة ومصيرية وهذه القرارت خاصة بالعلاقات والأهل والأصدقاء، وانتبه من شهر أبريل حيث ستكشف الأقنعة أمامك فستعرف من يحبك ومن يكرهك، وهناك أبراج من المتوقع أن تدخل في قصة حب من الثور هم العقرب والجدي، وبداية شهر مايو سيركز على نفسه أكثر، وأحذر الفترة من 21 أكتوبر حتي 21 نوفمبر ولا داعي للتسرع في الانفصال.

أما على الصعيد الصحي، فيجب على مواليد برج الثور الاهتمام بالصحة خاصة الأمور المتعلقة بالكلى والغدة والسمنة المفرطة أو النحافة المبالغ فيها وذلك خلال فصل الربيع.