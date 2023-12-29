توقعات حياة الروح لبرج الحمل 2024| توسع مالي ومفاجآت غير متوقعة (خاص)

برج الحمل أول الأبراج الاثني عشر والذي يبدأ من 21 مارس إلى 20 أبريل، وهو من الأبراج النارية مثل القوس والأسد، يتميز أصحابه بالشخصيات القوية والمستقلة التى غالبا ما تغرى الآخرين، وصاحب قدرة عالية على تحمل المواجهات والصعوبات، أيضًا يتسم ببعض الصفات الطفولية التي تجعله دائم الحماس كما أن مواليده من أكثر الأشخاص مرحًا.

برج الحمل

وفي هذا الصدد كشفت "سفيرة القلوب حياة الروح" الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي والحاصلة على دبلومة في الصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية أبرز توقعات برج الحمل على الأصعدة المهنية والعاطفية كافة لعام 2024.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قالت حياة إن 2024 هي سنة إدارة المواقف والقوة لمواليد برج الحمل، حيث سيجذب إليه الطاقة والعمل والمال وحب الذات، بداية من أول العام حتى 21 مايو ستواجه كوكب "المشتري" المعروف بكوكب الحظ، فيجب عليك الحرض في تعاملاتك المالية والتركيز أكثر على العمل، ومع أول 26 مايو سينتقل المشتري إلى بيت العلاقات وهذا العام سيشهد مولود الحمل توسع في العلاقات المهنية الهامة، وهناك جاذبية عالية وأكثر رغبة للحياة وللانتشار فهناك العديد من المفاجآت الغير متوقعة، خاصة الأشخاص الذين يعملون في مجال السوشيال ميديا.

برج الحمل

وأوضحت سفيرة القلوب حياة الروح، أن هناك طفرة لمواليد برج الحمل مصحوبة بترقيات في المجال المهني ونزاع على مشروع سيكون الفوز من نصيبك، ولا داعي للفحص عن أسرارك خاصة في العمل حيث ستكون محط أنظار الكثيرون خلال هذه الفترة، وهناك شراكات جديدة وستأخذ خطوة إيجابية فيها فمن الممكن شراء منزل أو تجديد سيارة أو شراء قطعة أرض.

توقعات حياة الروح لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي والصحي

إذا كنت متزوجا، فسيكون مولود برج الحمل أكثر راحة مع الشريك ولكن يجب على نساء هذا البرج الانتباه من القيل والقال فلا تعطي فرصة لدخول أطراف أخرى في العلاقة الزوجية، سيكون هناك تغييرات جذرية ملحوظة مع تواجد فرص للحمل والإنجاب هذا العام.

برج الحمل

وأصحاب برج الحمل السناجل، سيكون لديهم كسوف جديد في شهر أكتوبر بين الحمل والميزان، حيث سيكون هناك خطوات جميلة من الممكن حدوث زواج أو خطوبة.

وعلى الصعيد الصحي، يجب على مواليد برج الحمل الانتباه على صحتهم، بداية من 8 حتي 23 نوفمبر، حيث يمكن إجراء بعض الفحوصات الطبية والحالة النفسية ستكون غير مستقرة.