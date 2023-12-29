موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث سيتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة.

ويتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة يوم الإثنين المقبل الموافق 1 من يناير 2024، والتي سيستفيد منها أكثر من حوالي 10 ملايين مواطن.

ميعاد صرف معاشات شهر يناير 2024

وكان قد تم رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني لكي يكون مبلغ 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه وسيبلغ الحد الأقصى للمعاش حوالي 10080 جنيها بدلًا من مبلغ 8720 جنيها، ونتيجة لذلك سوف يكون الحد الأدنى للمعاش لمن ستنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 قيمة 1300 جنيه بدلًا من مبلغ 1105 جنيهات.

كما جاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدني والحد الأقصي وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية:

قم بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر الرابط الآتي (من هنا).

اختر أيقونة صاحب معاش ثم قم باختيار أيقونة أيقونة الخدمات التأمينية.

اضغط على استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش.

ادخل الرقم القومي بالخانة المخصصة له بالموقع، ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.

وسوف يظهر لك البيانات الأساسية بملف المعاش الخاص بالمستعلم.