برلمانية بريطانية: موقف المملكة المتحدة مما يحدث في غزة تغير

أكدت عضو مجلس العموم البريطاني، “كلوديا ويبي” أن موقف المملكة المتحدة مما يحدث في غزة تغير قليلا، من دعم غير متحفظ لإسرائيل، ليصبح دعم قوي بتشجيع وحث على الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت “ويبي” خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن إسرائيل سوف تتصرف وفقا للقانون الدولي الإنساني، بالرغم من أنه اتضح أن إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تستمر في موقفها في تجاهل إرادة الشعب البريطاني وتجاهل الحقيقة الواضحة التي تدعمها الأدلة بوجود جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، ولم تعترض على السردية الإسرائيلية لما حدث في 7 أكتوبر.

وواصلت ويبي أن حكومة المملكة، تعيد نقاط التحدث الإسرائيلية نفسها، ولم يغير هذه الفكرة سوى التحدث عن وقف إطلاق نار مستدام، ويتبعون الولايات المتحدة في هذا التعبير، حيث يتحدثون عن هدنة إنسانية مؤقتة، وليس هذا ما يريده الشعب البريطاني، مؤكدة أن الشعب البريطاني تظاهر بالملايين مطالبا بوقف مباشر ودائم لإطلاق النار في غزة.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.