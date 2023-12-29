غدا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية
أكد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، أن المنطقة أنهت إستعداداتها لإمتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.
و أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.
تنطلق غدًا السبت أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/2023-2024م، حيث تبدأ الإمتحانات في اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات من السبت 30 ديسمبر 2023م إلى الثلاثاء 9 يناير 2024م.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي غدًا الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر.