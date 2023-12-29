القليوبية: إجراءات مشددة لعدم التلاعب بقانون التصالح الجديد

أشاراللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة التجهيز والاستعداد للبدء في تلقى طلبات التصالح بمناسبة صدور القانون الجديد للتصالحات والتشديد على منع أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة.

وعدم إتاحة الفرصة لوجود أي تلاعب للاستفادة من القانون الجديد.

ووجه المحافظ بتعليمات مشددة لرؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بالتصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالفة أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية في مهدها مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين.

مشيرا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.