عباقرة جامعة أسيوط يشاركون في تصفيات التأهل إلى دوري الجامعات للعباقرة

تتواصل مسيرة النجاح والتفوق لجامعة أسيوط، حيث شاركت في تصفيات التأهل إلى دوري المجموعات للعباقرة، والذي يضم 45 جامعة حكومية وخاصة.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف عام الدكتورة مديحه درويش المشرف العام على الانشطة الطلابية والدكتور هيثم إبراهيم محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وهاشم سيد محمد مدير إدارة النشاط الثقافى واشراف واعداد إدارة النشاط الثقافي

قد شارك في التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري المجموعات في موسمه السادس. يضم الفريق العديد من الأعضاء الموهوبين في مجالات مختلفة مثل الطب، والهندسة، والحاسبات.

وبفضل تفوقهم اللافت ومعرفتهم الواسعة في مجالات مختلفة، وتألق طلاب جامعة أسيوط في هذه التصفيات، حيث تم تصعيدهم إلى دور المجموعات لموسمه السادس ويتكون الفريق من عدد من الطلاب المتميزين وهم عبدالرحمن محمود البدري من كلية الطب، وكلاوديا عاطف فايز من كلية الطب، وأحمد أبو القاسم من كلية الطب، وإبراهيم مصطفى من كلية التمريض. أيضاً يشارك في الفريق كارين ايمن من كلية الطب البيطري، ومحمود عبد القادر من كلية التمريض، وسلفيا أسامة من كلية الحاسبات والمعلومات، ومروة محمود من كلية تكنولوجيا السكر، وكريم جمال من كلية الطب.

تم تأهيل فريق العباقرة من جامعة أسيوط للانضمام إلى دور المجموعات بعد تفوقه على 45 جامعة حكومية وخاصة في التصفيات التمهيدية. يعد هذا إنجازًا كبيرًا للفريق وللجامعة بشكل عام.

تهدف مسابقة العباقرة إلى تشجيع الطلاب الموهوبين على تطوير مهاراتهم الذهنية والتحليلية، وتحفيزهم على المشاركة في التحديات الأكاديمية. ومن خلال هذه المشاركة، يتيح لطلاب جامعة أسيوط فرصة لاختبار قدراتهم ومعرفتهم مع الطلاب الآخرين من جميع أنحاء البلاد.

في دور المجموعات، سيواجه فريق العباقرة من جامعة أسيوط تحديات جديدة من خلال المنافسة مع الفرق الأخرى في مباريات علمية وثقافية. ومن المتوقع أن يستفيد الفريق من هذه التجربة القيمة في توسيع معارفهم وتطوير قدراتهم العقلية

يعكس تفوق هؤلاء الطلاب الكفاءة العلمية العالية التي يتمتعون بها والتزامهم بالتفوق الأكاديمي، ما يمثل فخراً لجامعة أسيوط. إن تأهلهم إلى دور المجموعات يعزز من سمعة الجامعة ويبرهن على جودة التعليم الذي توفره لطلابها.

يشدد الفريق على أنه لا يقتصر نجاحه على المسابقات العلمية فقط، بل يهدف إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية. إن تفوقهم في التصفيات يعكس رؤية جامعة أسيوط في تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم للقيام بأبحاث علمية متقدمة.

إن جامعة أسيوط تعتبر قطبًا للتعليم العالي في مصر، وتضع الجودة والتميز في مقدمة أولوياتها. تعتز الجامعة بطلابها المتميزين وتقدم لهم كافة الدعم والمساندة من أجل تحقيق تفوقهم الأكاديمي.

وتعد مشاركة جامعة أسيوط في هذا الدوري إنجازًا كبيرًا، حيث تؤكد على جودة وتميز التعليم في الجامعة وقدرة طلابها على التفوق في مجالات المعرفة المختلفة. وتقدم جامعة أسيوط بالشكر الجزيل للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على رعايته المستمرة للطلاب المتميزين ودعمه لمشاريعهم الأكاديمية.

يجدر بنا أن نذكر أن جامعة أسيوط تعمل باستمرار على تطوير برامجها الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية تشجع الابتكار والإبداع بين الطلاب. ويعكس تمثيل فريق العباقرة لجامعة أسيوط في دوري الجامعات هذا الالتزام بتعزيز الريادة الأكاديمية وبناء جيل مستقبلي قوي ومجتمع متقدم. نتطلع إلى متابعة تفوق فريق العباقرة في المسابقة، متمنيين لهم التوفيق والنجاح في كل المباريات المقبلة