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السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين الغارات الجوية على مدن أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون

أدان الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، الغارات الجوية التي طالت مدنا في جميع أنحاء أوكرانيا وخلفت ما لا يقل عن 18 قتيلا وأكثر من 130 جريحا.

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الجمعة "أنه مرة أخرى، يتحمل الناس العبء الأكبر في الحرب ضد أوكرانيا"، لافتا إلى أنه في منتصف فترة العطلة، اضطر المدنيون في جميع أنحاء البلاد إلى الاحتماء، بينما تعرضت مدنهم للهجوم وبقيت عشرات العائلات في حداد تحت الأنقاض.

ودعا بيان المنظمة الأوروبية بشكل عاجل لوقف هذا العنف الأحمق والمعاناة المأساوية التي يتم إلحاقها بالشعب الأوكراني.

 

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