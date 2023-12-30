الثلاثاء.. جامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان "نتائج الوضع الراهن للجامعة"

تنظم جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ ندوة بعنوان "نتائج الوضع الراهن للجامعة؛ وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة الدكتور محمد إبراهيم عبدالقادر (القاعة الثمانية) بالمبنى الإداري.

ومن المقرر أن تشهد الندوة مشاركة واسعة من ممثللين من المجتمع المدني والوزارات والهيئات وأولياء الأمور والخريجين وطلاب الدراسات العليا وقطاع الصناعة؛ لجمع بيانات الخطة الاستراتيجية، ومعرفة احتياجات المجتمع.

المنشاوي: جامعة أسيوط تنطلق باستراتيجية تطوير تتمحور حول الابتكار والتدويل الأكاديمي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الندوة تستعرض الوضع الراهن للجامعة، بقطاعاتها الإدارية، والتعليمية، والبحثية، والخدمية، وما ترتكز عليه من نقاط قوة، وما تتطلع إليه من فرص، وما قد يواجهها من تحديات؛ وذلك يعد استكمالاً لخطة الجامعة نحو تطوير الأداء الشامل، موضحاً: إن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029؛ يتم إعدادها بما يحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، ومبادئ التنمية المستدامة؛ التي ترتكز داخل جامعة أسيوط على مبادئ سبعة؛ تهدف إلى تحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وكذلك تحقيق الريادة، والإبداع.

المنشاوي: ربط محاور الخطة بمبادئ التنمية المستدامة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن الجامعة حددت عددًا من الأولويات الاستراتيجية الأساسية؛ من أجل تحقيق طموحاتها المستقبلية؛ لتصبح موردًا وطنيًا، ودوليا للتعليم؛ تثري البيئة الأكاديمية، والبحثية، تتمحور حول: الابتكار، والتدويل الأكاديمي، وتخدم المشروعات القومية، وتقدم حلولاً لمشكلات المجتمع، مضيفا أن التحديث يأتي متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، ومتطلبات جامعة أسيوط نحو التحول لجامعة الجيل الرابع؛ من التعليم، والبحث العلمي، ولا يقتصر دور الجامعة، وتأثيرها على الأساسيات فقط، بل يمتد إلى أبعد من ذلك؛ ليصل إلى مصاف التميز.

تأتي الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وأمين الندوة، والدكتور محمد عبدالعظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي مقرر الندوة.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف؛ أن هذه الندوة تتضمن إلقاء الضوء على القيم والأخلاقيات الجامعية التي سيتم تبنيها في الخطة الاستراتيجية للجامعة (2024-2029)، وكذلك مدى جاهزية الجامعة؛ للتقدم للاعتماد، والجودة، هذا إلى جانب مناقشة احتياجات، ومتطلبات التنمية المستدامة لصعيد مصر؛ كموجهات، ومحددات لأهداف الاستراتيجية للخطة.