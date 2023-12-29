القاهرة الإخبارية تنشر صورًا مباشرة لقصف إسرائيلي على شمال غزة (ِشاهد)

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، صورًا مباشرة لتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بمنطقة شمال غزة، وذلك بسبب القصف المستمر لطيران الاحتلال لمناطق القطاع.

وأوضحت الصور تصاعد الدخان في مناطق عدة من شمال غزة، الأمر الذي يوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في قصف مدن شمال قطاع غزة، على الرغم من نزوح المواطنين منها.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا ونير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.