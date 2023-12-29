“أبو عبيدة” يتجول في شوارع غزة.. حقيقة صورة قلبت السوشيال

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ أبو عبيدة، للناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء تجوله في شوارع غزة.

“أبو عبيدة” يتجول في شوارع غزة

وكشف رواد السوشيال ميديا أن صورة أبو عبيدة تم التقاطها في شوارع غزة تحديدا بالقرب من خان يونس، بالرغم من القصف المستمر على القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

يظهر في الصورة رجل ملثّم يرتدي زي كتائب القسام العسكري، بين عدد من الأشخاص يبدو أنّهم يحتفون به ويلتقطون معه الصور، وكتبوا "ظهور القائد أبو عبيدة".

ويأتي انتشار الصورة بالتزامن مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته البرية في أنحاء قطاع غزة، حيث انتشرت هذه الصورة مع الادعاء بأنّها تُظهر "أبو عبيدة" في محيط خان يونس.

حقيقة صورة أبو عبيدة في غزة

بعد البحث والتحري عن الصورة اتضح أنها ترجع لعام 2014، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار من "فرانس برس".

وبالبحث عن الصورة على محرّكات البحث خاصة “جوجل” تبين أنّها منشورة في العام 2014 على الأقل، ما ينفي ما قيل عنها على مواقع التواصل، حيث إن تلك الصورة قديمة وتعود لنحو 9 سنوات مضت.

ونُشرت الصورة آنذاك، وتحديداً في الرابع عشر من نوفمبر 2014، على حساب "المركز الفلسطيني للإعلام" على موقع "أكس".