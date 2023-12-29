فى المضمون

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 08:28 م 12/29/2023 8:28:16 PM

هل يعود ترامب مرة أخرى لحكم أمريكا فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى العام مقبل ؟ اخبار ترامب عادت للواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى السابق عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة مستغلا تراجع شعبية الحزب الديمقراطى على يد من أزاحه فى الانتخابات الماضية الرئيس الحالى جو بايدن.

ولكن يبدو أن حلم الطفل الذى حكم العالم منذ ٣ سنوات يتراجع بل ويتبخر مع إعلان ولايات أمريكية واحدة تلو الأخرى عدم أهليته للحكم مرة أخرى.

فقد قضت ولاية مين الأمريكية أول أمس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهورى التمهيدية للانتخابات الرئاسية فى 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا فى ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونجرس فى 2021.

وفى وثيقة رسمية، قالت المسؤولة الديموقراطية فى ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات إن ترامب «غير مؤهل لمنصب الرئيس» بموجب التعديل 14 للدستور الذى يستبعد أى شخص شارك فى أعمال «تمرد» من تولى أى مسؤولية عامة.

ترامب المتهور فقد كل فرصة للعودة لحكم امريكا ولو كان خرج بهدوء وعديم تحريض لأنصاره لاقتحام الكونجرس لكان الآن اقوى المرشحين لخلافة بايدن

الاحكام التى صدرت من تلك الولايات تقطع اى طريق لعودة ترامب وتمنعه أصلا من خوض الانتخابات التأهيلية داخل الحزب الجمهورى.

الحزب الجمهورى نفسه لم يعد راغبا فى وجود ترامب بين صفوفه بعد أن عرّض الحزب كله للانهيار على يد أنصار ترامب الذين أعادوا أمريكا الديمقراطية إلى عصر الغابة وتدميرها.

ترامب نفسه يتعرض لاتهامات ويحاكم بتهمة التحريض على التمرد واقتحام الكونجرس فكيف يعود.