وزير الأوقاف من بورسعيد: بناء وتطوير 11460 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على أن عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي نالت اهتمامًا كبيرًا حيث تم بناء وتطوير وصيانة 11460 مسجدًا، منها 44 مسجدًا في محافظة بورسعيد وحدها، وقد حصلت تسعة مساجد منها على شهادة الاعتماد وضمان الجودة في المجال الدعوي، سواء من حيث فخامة البناء، أم من حيث الأنشطة الدعوية، أم من حيث النظافة والصيانة والتزام العاملين.

كما التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م بحضور فضيلة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

رحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف معربًا عن سعادته بمشاركة وزير الأوقاف أهالي محافظة بور سعيد في عيدها القومي، مؤكدًا أن الله (عز وجل) قد وهب محافظة بورسعيد بالكثير من حفظة القرآن الكريم، وأن هناك الكثير من المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة بور سعيد، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف التي تحظى بسجل كبير ومشرف من الإنجازات.