قافلة دعوية مكبرة بمركز كفر الدوار في البحيرة

إنطلقت اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة، تحت رعاية الدكتورمحمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ،والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

حيث تضمنت فعاليات القافلة عقد اجتماع مع أئمة أوقاف كفر الدوار وعقد مقرأة قرآنية للسادة الأئمة و إقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل وتوزيع شهادات تقدير على الأطفال المتميزين.

وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وفضيلة الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل المديرية، وبقيادة فضيلة الشيخ حامد خليفة عيسوي - مدير الدعوة ،وفضيلة الشيخ عبدالمجيد الكرماني .

يأتى ذلك بالتزامن مع إفتتاح 4 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 7 مليون و 79 ألف جنيه بنطاق 4 مراكز بالمحافظة.

و أشادت الدكتورةنهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بجهود وزارة الأوقاف وكافه المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الاعمار خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتجديد الخطاب الدينى ، وضمن جهود محافظة البحيرة للإرتقاء بمستوي الوعي والتثقيف الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة خاصة فى الأماكن النائية.