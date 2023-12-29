وزيرة الهجرة تدعو أبناء مصر بالخارج للتسجيل في مبادرة “اتكلم عربي”

حثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أبناء مصر في الخارج، للتسجيل والمتابعة للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، والتي وجهت خصيصًا لهم للحفاظ على هويتهم ولغتم وثقافتهم .

وقالت وزيرة الهجرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن النهوض بالشعوب يكون من خلال التعليم، وعلى مر العصور اختلفت الأنظمة التعليمية في مصر من كتاتيب إلى مدارس ثم جامعات.

وتابعت وزيرة الهجرة: “ نزل دلوقتي ابليكيشن اتكلم عربي عشان تقدر تتابع كل حاجة عن أنشطة وفعالياته وكمان عشان ولادنا يعرفوا أكثر عن لغتنا العربية وازاي أثرت في توصيل العلوم والحضارة المصرية لكل أنحاء العالم”.



ولتحميل تطبيق "اتكلم عربي"

من هواتف أندرويد:

https://rb.gy/29hb2e

من هواتف ios” iphone”:

https://rb.gy/ipese5



وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت مؤخرًا الأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية"، لتعريف أبنائنا بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العظيم، وذلك بحضور الأستاذة سارة مأمون معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وترسيخ المبادئ والقيم والوطنية والانتماء لوطنهم، بشكل بسيط من خلال هذه القصص، وعرضها بشكل تفاعلي على تطبيق "اتكلم عربي" والصفحات الخاصة بالمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعسكرات الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس المقبلة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" جاءت لمواجهة حرب طمس الهوية وترسيخ روح الوطنية في نفوس أطفال وأبناء مصر المقيمين بالخارج، وأيضا الأطفال المتواجدين بالمدارس الدولية.