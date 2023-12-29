تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا السبت، برئاسة المستشار أمير ناصف، استئناف الفنان أحمد آدم على حكم إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

استكمال نظر استئناف أحمد آدم على تهمة التهرب الضريبى.. غدًا

ووفقًا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

استكمال محاكمة شاب هشَم رأس زوج عمته فى إمبابة..غدًا

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا السبت، محاكمة فني تكييف وتبريد، بـ قتل زوج عمته بعصا حديدية، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على مبلغ مالي 7 آلاف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو عدم عثوره على أي أموال داخل المسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.