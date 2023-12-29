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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري يبدأ 2024 بـ«النهايات أخلاق»

رامي صبري
رامي صبري

يستعد المطرب رامي صبري، لطرح ألبوم غنائي جديد بداية عام 2024، ويحمل اسم «النهايات أخلاق»، ومقرر أن يحمل العديد من المفاجآت.

 

ويتعاون رامي صبري خلال ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء وصناع الموسيقى في مصر وملحنين وموزعين.

 

آخر الأعمال الغنائية لـ رامي صبري

كانت أحدث أغاني رامي صبري من خلال “كعبك علي”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 رامي صبري

تفاصيل أغنية رامي صبري كعبك علي

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها “سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى ؟ سألونى .. حبيبى ياما سألونى فى أحلى مِنك ف عيونى؟ أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده انت كعبك علي جامِد وأكدتلي حظى جه من السما يوم ما قربتلي من يومى .. ب أحِبك من يومى وأنت اللى بِتحليلى يومى فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا إنت كعبك علي جامد وأكدتلي حظي جه من السما يوم قربتلى ”.

 

أغنية ملك الفرفشة 

بجانب أغنية “ملك الفرفشة”، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها: “ياملكِ الفرفشه والروقان والنعنشه قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشه عمايلك مُدهشه معششه فى قلبي أعمل ايه ؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت اخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام يا خاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا اتفضل شوف”.

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