10 شروط للتقديم على الوظائف العسكرية في قطاعات وزارة الداخلية "للنساء فقط"
طرحت وزارة الداخلية السعودية عدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي بقطاعات الوزارة، على رتب "عريف، وجندي أول، وجندي" وفق لشروط ومعايير محددة.
وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يوم غد السبت الموافق 17 جماد أخر 1445هـ/ 30 ديسمبر 2023م، لفتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - كلية الملك فهد الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية، موضحة أنه سيتم استقبال طلبات القبول بشكل إلكتروني.
شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية
ووضعت الإدارة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات للوظائف العسكرية منها:
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.
- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
- ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.