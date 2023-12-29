محافظ كفر الشيخ يتابع جهود أعمال رفع مخلفات الأمطار من الشوارع

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الجمعة، أعمال كسح وسحب مياه الأمطار ورفع مخلفات الأمطار والقمامة بشوارع المحافظة، نظرا لتعرض مناطق محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السيئ، فضلاً عن متابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعى، من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار إلى استمرار صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف المحافظ بتواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

وشدد على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والحماية المدنية، بتواجدهم مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين.

كما وجه نور الدين بالتأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والمتلكات.