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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذرة البرازيلي والأوكراني اليوم الجمعة.. 600 جنيه بالطن

الذرة
الذرة

سعر الذرة الصفراء.. واصلت أسعار طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية ولدى تجار الجملة، ارتفاعها، في معظم أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، حيث زاد سعر الطن بمقدار 600 جنيه.

 

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة في الأسواق المحلية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي الوفد ونشرها لحظة بلحظة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الذرة اليوم الجمعة

الذرة

الذرة البرازيلي

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 15,000 جنيه، بدلًا من 14,400 جنيه، بزيادة 600 جنيه للطن.

 

الذرة الأرجنتيني

وزاد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 600 جنيه، ليسجل 15,000 جنيه.

 

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، صعودًا اليوم، بنحو 600 جنيه، ليسجل سعر الطن 14,000 جنيه.

 

سعر الذرة العالمي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث نزل عقد مارس بمقدار 0.75 سنت إلى 473.5 سنتًا للبوشل.

 

وهبط عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 486 سنت للبوشل، بمقدار انخفاض 0.5 سنت، وقت كتابة الخبر.

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