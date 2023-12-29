عاطل يطعن تاجر بـ 6 طعنات ويرديه قتيلا في المنيا

استيقظت قرية الريرمون احدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، على جريمة قتل بشعة هزت وجدان ومشاعر الجميع ، إثر قيام عاطل بقتل تاجر خضار وتسديد 6 طعنات متفرقة بالجسم فسقط قتيلا فى الحال.

وكان مدير أ من المنيا قد تلقى اخطارا من اللواء هشام رشاد.حكمدار المنيا ، يفيد قيام محمود.ت.ع ٣٩سنه عاطل ، بقتل ابراهيم .ح.ع ٢٦سنه تاجر خضار ، مقيمان قرية الريرمون بسبب خلافات سابقة بينهما، وانتقل على الفور العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الحنائي جنوب المنيا ، وتبين من خلال المعاينة الظاهرية وجود جثة لذكر فى منتصف العقد الثانى من العمر ، ملقاه وسط الشارع ومرتدي كامل ملابسه يسبح فى بركة من الدماء متأثرا ب 6 طعنات متفرقة بأنحاء الجسم طعنتين بالصدر ، و4 طعنات بالبطن.

واكدت التحريات الاولية، التى اجراها الرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوى ، والتى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث، ان سبب وقوع الجريمة خلافات مالية سابقة بين القاتل والمجنى عليه ، واشارت التحريات بأن القاتل انتظر المجنى عليه ، والذي يقطن فى الشارع المجاور له ، وتربص له عدة مرات وعندما حانت الفرصة السانحة له انقض عليه ، وسدد له 6 طعنات متفرقة بألنحاء الجسم ، فسقطا قتيلا فى الحال حاول الجيران والمارة بالشارع ، منع وقوع الجريمة الا ان المتهم هددهم بالقتل.

عقب تقننين الاجراءات القانونية ، تمكن النقباء احمد حمدان معاون اول المباحث ، ومحمد صلاح وايهاب البدرى،ـ ومحمد كامل من نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة، اسفرت عن ضبط المتهم ، واعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة .