الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عاطل يطعن تاجر بـ 6 طعنات ويرديه قتيلا في المنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

 استيقظت قرية الريرمون احدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، على جريمة قتل بشعة هزت وجدان ومشاعر الجميع ، إثر قيام عاطل بقتل تاجر خضار وتسديد 6 طعنات متفرقة بالجسم فسقط قتيلا فى الحال. 

وكان مدير أ من المنيا  قد تلقى اخطارا من اللواء هشام رشاد.حكمدار المنيا ، يفيد قيام محمود.ت.ع ٣٩سنه عاطل  ، بقتل ابراهيم .ح.ع ٢٦سنه تاجر خضار ، مقيمان قرية الريرمون بسبب خلافات سابقة بينهما، وانتقل على الفور العميد علاء جلال رئيس فرع البحث الحنائي جنوب المنيا ، وتبين من خلال المعاينة الظاهرية  وجود جثة لذكر فى منتصف العقد الثانى من العمر ، ملقاه وسط الشارع ومرتدي كامل ملابسه يسبح فى بركة من الدماء متأثرا   ب 6 طعنات متفرقة بأنحاء الجسم طعنتين بالصدر ، و4 طعنات بالبطن. 

 

 واكدت التحريات الاولية، التى اجراها الرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوى  ، والتى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث،  ان  سبب وقوع الجريمة خلافات مالية سابقة بين القاتل والمجنى عليه ، واشارت التحريات بأن القاتل انتظر المجنى عليه ، والذي  يقطن فى الشارع المجاور له ، وتربص له عدة مرات وعندما حانت الفرصة السانحة له انقض عليه ، وسدد له 6 طعنات متفرقة بألنحاء الجسم ، فسقطا قتيلا فى الحال حاول الجيران والمارة بالشارع ، منع وقوع الجريمة الا ان المتهم هددهم بالقتل. 

 

عقب تقننين الاجراءات القانونية ،  تمكن النقباء احمد حمدان معاون اول المباحث ، ومحمد صلاح وايهاب البدرى،ـ  ومحمد كامل من نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة،  اسفرت عن ضبط المتهم ، واعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة .

الجريدة الورقية