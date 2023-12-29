أمن المنيا يضبط شخص أشعل النيران في سيدة بالشارع

تمكن رجال أمن المنيا ، من ضبط شخص يستقل دراجة بخارية قام بسكب زجاجة بنزين على سيدة اثناء سيرها أسفل كوبري محمد بدوى بمدينة المنيا، وإشعال النيران بملابسها لولا تدخل المارة وإطفاء النيران المشتعلة في ملابس السيدة ولاذ المتهم بالهروب.

كان مدير أمن المنيا، تلقى اخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المنيا ، يفيد قيام شخص يستقل دراجة بخارية بسكب زجاجة بنزين على سيدة تدعى ( عصمت .ا.ش)، 38 سنة ، مقيمة عزبة المصاص بمدينة المنيا ولاذا بالهرب.

وتم نقل المجنى عليها الى مستشفى الحروق وتبين اصابتها بحروق فى الوجه والرقبة والصدر، وقام اللواء حاتم ربيع مدير المباحث بفحص وتفريغ الكاميرات بموقع الحادث ، وتبين ان المتهم كان يستقل دراجة بخارية حمراء اللون ، ويحمل زجاجة بنزبن وقام بسكبها على المجنى عليها ، مما اسفر عن اشتعال النيران بملابسها، وتمكن المارة اسفل كوبرى محمد بدوى من إطفاء السنة اللهب من ملابسها ونقلها إلى المستشفى.

وتمكن الرائد عبدالوهاب أبوطالب، والنقيبين عمرو فيصل، والبشير ابو زيد ، من ضبط المتهم وتولى أحمد عبدالفتاح وكيل نيابة بندر المنيا ، التحقيق فى الواقعة تحت اشراف المستشار احمد قورة رئيس المحكمة.