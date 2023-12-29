إزالة فورية لحالة تعدى بقرية أبنود بقنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية أبنود فى قنا برئاسة رفاعى عبداللاه، فى تنفيذ حالة إزالة على أرض أملاك خاصة عبارة عن سور طولى بطول ١٥ متر بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدى.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.