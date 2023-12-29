إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك دولة بقرية القناوية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية بمركز قنا، برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٥٠ متر عبارة عن جراج .

وأوضح العيد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.