استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المنوفية

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ من أمس حتي اليوم الجمعة .

وتواصل شركة مياه المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، بعددا من الفرق والمعدات اللازمة بالشوارع والميادين والأنفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

كما تتمركز معدات الشركة بمختلف شوارع المحافظة على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

و أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون ارضي أو محمول.