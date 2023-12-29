اجتماع موسع لمنسقى المشروع لرعايات والحضانات بصحة قنا

عقدت إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بقنا إجتماعا، مع منسقي المشروع القومي للرعايات والحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وذلك في حضور الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة الحرجة ومنسق عام المشروع القومي للرعايات والحضانات بالمحافظة والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ومسؤولي الطوارئ بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الإجتماع ناقش سبل التواصل الفعال بين منسقي المشروع بالمحافظة ووضع آلية موحدة وسريعة للتواصل تسهل تقديم الرعاية العاجلة والمتكاملة للمواطنين.

وأضاف بدران أن الإجتماع شمل وضع خطة موسعة تتيح من خلالها لغرفة الطوارئ بالمديرية في التواصل الفعال والهادف بين المستشفيات وخاصة في حالات الحوادث والكوارث.

مضيفاً إلي أن توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة العمل علي التكامل البناء والفعال بين المستشفيات المختلفة بالمحافظات وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تقديم أوجه الرعاية الشاملة للمترددين علي المستشفيات.

مؤكداً علي جاهزية الفرق الطبية علي مدار الساعة تحسباً لأي حالة طارئة ترد إلي المستشفيات وجاهزية كافة المستشفيات لإستقبال المرضي وتقديم الرعاية الصحية لهم.