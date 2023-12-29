الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. آخر نشاط وزارة الهجرة في 2023

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للإعداد لهذا الاستحقاق الدستوري الهام؛ إذ عملت على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، كما أطلقت حملة "شارك بصوتك" ولقاءات افتراضية لحث الجاليات المصرية على التصويت والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، و سجلت عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

وأردفت وزيرة الهجرة، أنه تم كذلك إطلاق غرفة عمليات لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج للرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تخصيص أرقام هواتف وواتس آب وبريد إلكتروني للتواصل مع الغرفة وتلقي الشكاوى.

وذكرت بأنه قبل انطلاق العملية الانتخابية بالخارج بنحو أسبوع قامت بجولات مكوكية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وفرنسا لحث أبناء جاليتنا هناك على القيام بدورهم وواجبهم الوطني تجاه مصر، وضرورة المشاركة في اختيار رئيس البلاد لاسيما في ظل تلك المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر، كما تحدثت في اجتماعات افتراضية مع جميع الجاليات المصرية الاخرى حول العالم؛ لحشدهم وتحفيزهم علي تشجيع ومساعدة بعضهم البعض للنزول والوصول إلى اللجان الانتخابية؛ أخذًا في الاعتبار الضرورة الملحة التي تحتم اختيار قيادة سياسية حكيمة لقيادة الدولة في الفترة القادمة.

وقد شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح النسخة الخمسين "اليوبيل الذهبي" للمؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة، بمشاركة نحو 34 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا.

بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الحكومة لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية والدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ورئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، المشرف على تنظيم المؤتمر، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2023.



كما شارك في الافتتاح عبر تطبيق الزووم كونفرانس السفيرة هويدا عصام قنصل عام مصر بنيويورك، معتز منصور سكرتير أول السفارة المصرية بكندا، الدكتورة هبة سعد الملحق الثقافي واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي بمونتريال كندا.



وفي نهاية حفل الافتتاح قدم أعضاء رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، درع الجمعية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لما قدمته من دعم ومساندة لتعزيز التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر، كما يتعزم القائمين على الجمعية تكريم الدكتور طارق شوقي، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزير التربية والتعليم السابق، لما له من دور مباشر في المساهمة للارتقاء بمنظومة التعليم المصري.